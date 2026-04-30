البويرة: الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة تتاجر في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية 

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شخص. ينشط ضمن شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية من مختلف الأنواع.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بشأن نشاط شبكة إجرامية مختصة في حيازة ونقل الأسلحة النارية بدون رخصة. من السلطة المؤهلة قانونا دخلت التراب الوطني عن طريق التهريب. تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن و يتم نقلها و بيعها على مستوى ولايات الوسط.

أين تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية مشتبه فيه ينشط على مستوى ولاية البويرة. حيث تم توقيفه بوسط المدينة مع ضبط بحوزته على مسدس صغير الحجم عيار 8 ملم. بندقية مضخية تكرارية من نوع COBALT.

بالتنسيق مع النيابة المحلية تم إستصدار إذن بتفتيش مسكنه حيث عثر بحوزته على 57 ظرف فارغ عيار 12 ملم. 05 ذخائر حية عيار 12 ملم، 90 غرام من مادة البارود 200 غرام من حبيبات الرش صغيرة الحجم “الصاشم” وحامل كاشف ضوئي.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بموجب ملف إجراءات جزائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور