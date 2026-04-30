البويرة.. الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية من مختلف الأنواع.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بشأن نشاط شبكة إجرامية مختصة في حيازة ونقل الأسلحة النارية بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا دخلت التراب الوطني عن طريق التهريب.

وتنشط هذه الشبكة عبر عدة ولايات من شرق الوطن ويتم نقلها وبيعها على مستوى ولايات الوسط.

وتم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية مشتبه فيه ينشط على مستوى ولاية البويرة، ليتم توقيفه بوسط المدينة. مع ضبط بحوزته مسدس صغير الحجم عيار 8 ملم، بندقية مضخية تكرارية من نوع COBALT.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المتهم الذي عثر بحوزته على 57 ظرفًا فارغًا عيار 12 ملم. بالإضافة إلى 5 ذخائر حية عيار 12 ملم، 90 غرامًا من مادة البارود، 200 غرام من حبيبات الرش صغيرة الحجم (الصاشم)، وحامل كاشف ضوئي.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بموجب ملف إجراءات جزائية.