البويرة: الإطاحة بعصابة أحياء وتوقيف 5 أشخاص بعين بسام

تمكنت مصالح أمن دائرة عين بسام بولاية البويرة من الإطاحة بعصابة أحياء تتكون من 5 أشخاص.

العملية جاءت في إطار جهود محاربة جرائم عصابات الأحياء، والأفعال الماسة بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وعلى إثر تلقي مصالح أمن دائرة عين بسام لأمن ولاية البويرة، شكوى عن تعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح العمدي بإستعمال العنف. وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيه وقائع الإعتداء.

باشرت فرقة الشرطة القضائية بذات المصلحة تحرياتها الميدانية والتقنية بالتنسيق مع النيابة المختصة، والتي أفضت في ظرف وجيـز إلى تحديد هوية وتوقيف خمسة مشتبه فيهم في قضية الحال، مع إسترجاع المركبة المستغلة في تنفيذ الفعل الإجرامي.

كما أسفرت عملية تفتيش مساكن المشتبه فيهم عن ضبط أسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام بالبويرة.

