البويرة: البحث عن مفقود لليوم الثاني على التوالي

تتواصل لليوم الثاني، عملية البحث عن مفقود بقرية أحرق أوشريط بني ولبان، بلدية صحاريج، دائرة أمشدالة ، في ولاية البويرة.

وتدعمت المديرية العامة للحماية المدنية عناصر الحماية المدنية لولاية البويرة بأعوان من مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج.

بالإضافة إلى فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، ليصل عدد المتدخلين إلى 61 عونا.

بالإضافة الى فرق الإنقاذ في الأماكن الوعرة GRIMP ، 4 كلاب مدربة –يضيف بيان الحماية المدنية لولاية البويرة-.

وقد باشرت الفرق عملية البحث عن المفقود، وهو رجل يبلغ من العمر 60 سنة يعاني من مرض الزهايمر .