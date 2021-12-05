البويرة.. الجيش يتدخل لفتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج بأعالي تيكجدة

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تراكم الثلوج في العديد من المناطق بالبويرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الجيش تدخل أمس السبت على مستوى مناطق تيكجدة، أسول، تيزي نكولال وبلدية الصحاريج. وذلك لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تراكم الثلوج، وهذا لتسهيل حركة المرور وفك العزلة على المواطنين.

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تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي،صبيحة اليوم، لفتح بعض المسالك بعد التساقط الكثيف للثلوج التي شهدته مرتفعات منطقة لارباع بباتنة.

والذي أدى الى غلق وتعطيل حركة السير بالطريق الرابط بين بلدية لارباع وتقصريت حسب ما افاد به بيان وزارة الدفاع.

ولاقت هذه المبادرة استحسان سكان هذه المنطقة.

ليتأكد مرة أخرى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للتدخل في كل الظروف ومد يد العون للمواطنين.

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تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم، لفتح الطرق وفك العزلة عن المواطنين ببعض مناطق الوطن.

وجاء هذا التدخل، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى للوطن.

خاصة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الشريعة والبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

والطريق الرابط بين منطقة جوادة وبلدية بابور بولاية سطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وذلك باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

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تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري باتنة، لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين.

يأتي هذا على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بالولايات الشرقية للوطنـ، والتي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج.

وتدخلت مفارز الجيش على طول الطريق الرابط بين منطقتي لارباع وتقصريت، باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض.

وقد تسببت الاضطرابات الجوية في غلق عدد من الطرقات على مستوى عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج و ارتفاع منسوب المياه.

وحسب مكتب التنسيق المروري لقيادة الدرك الوطني، تسببت الامطار بغلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو.

وحسب ماجاء في البيان، فإن تراكم الثلوج عى مستوى منطقة تيكجدة وبلدية أيت بومعدي قد تسبب في غلق الطريق.

أما بالطريق الوطني رقم 2 بفي شطره الرابط بين بلدية بغلية وبلدية الناصرية، فقد توقفت حركة المرور بسبب منسوب وادي الكوانين.

كما تسببت الاضطرابات الجوية في غلق الطريق الولائي رقم 1 ولاية تيارت في شطره الرابط بين مغيلة وبلدية عماري.