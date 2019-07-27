البويرة.. الحرائق تأتي على الاخضر واليابس ونفوق الثروة الحيوانية بجرجرة

شهدت ولاية البويرة خلال الاربعة والعشرون الساعة الماضية بعد تسجيل اكثر من 18حريق متتالية في عدة بلديات من الولاية.

الحرائق تسببت في اتلاف اكثر من 100هكتار من المساحات الغابية ولاحراش وحتى الاشجار المثمرة وممتلكات لبعض سكان القرى التي طالتها السنة اللهب ممما اضطر مصالح الحماية المدنية للاستنجاد ب المروحيات لاخمادها جوا بعد عجز الرتل المنتقل لمكافحة الغابات بالبويرة للتصدي لهذا الكم الهائل من الحرائق.

واكثر المناطق التي تضررت خاصة بالجهة الشرقية في كل من منطقة تيروردة بلدية اغبالو وقرية اث ولبان ببلدية الصحاريج التي وقفت بها كاميرا النهار على مشاهد صادمة لاتلاف مساحة كبيرة من الاشجار المثمرة ونقوق القردة التي تعيش بالمنطقة وكذلك اشجار الارز الاطلسي المحمي، بمساحة اكثر من 5هكتار.

اما بدائرة الاخضرية عرفت حريقين كبيرين اتت على اكثرمن30 هكتار بجبال لالة ام السعد وقرية اولاد المهدي كما سجلت دائرة سور الغزلان بغابة الدشمية حريق امتد على مساحة 20هكتار .

هاته الحرائق خلفت حالة من الهلع والذعر وكذلك الاستياء لما اصاب الولاية التي سجلت اكبر عدد من الحرائق منذ مدة خاصة نفوق الثروة الحيوانية المحمية زرادها تذمرا غياب الدعم من طرف السلطات المحلية خاصة وان معظم المناطق التي مستها الحرائق جبلية ونائية.