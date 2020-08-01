البويرة.. الحرائق تتلف أكثر من 200 هكتار من الغابات بتيكجدة

تعرض ما لا يقل عن 200 هكتار من الغطاء النباتي وحوالي خمسة هكتارات أخرى من الأشجار المثمرة للإتلاف بسبب الحرائق خلال 24 ساعة الأخيرة بولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإنه تم تسجيل حريق هائلا قد اندلع منذ مساء الجمعة على مستوى مرتفعات تيكجدة شرق الولاية.

واتت ألسنة النيران قد على مساحة 185 هكتارًا من الاحراش، و 15 هكتارًا من الادغال بالإضافة إلى 5 هكتارات من الأشجار المثمرة.

وتم إرسال فرقة متنقلة للحماية المدنية منذ مساء الجمعة إلى موقع الحريق، وقد وتمت السيطرة على الحريق أخيرًا وإخماده يوم السبت على الساعة ال9 صباحًا.

كما سجلت حرائق أخرى اليوم السبت في بعض المناطق، ويتعلق الامر على الخصوص بحريق غابات اندلع في بلدة قرومة الجبلية غرب الولاية..

وتم نشر العديد من وحدات الحماية المدنية، سيما الخاصة ببودربالة و الاخضرية وكذلك الرتل المتنقل، ولا يزال تدخلها جاريا.

اما ببلدية عمر، فقد نجا سكان قرية بني خلفون من حريق هائل كاد ان يصل إلى منازلهم تقريباً لولا تدخل رجال الإطفاء ومساعدة السكان.

وفي بلدة حيزر، على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرق البويرة، فقد دمرت الحرائق الكثير من الغطاء النباتي فيكل من إيغيل غفران، التي تعد منطقة يصعب الوصول إليها و التي تطل على المدينة.