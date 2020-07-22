البويرة: الحرائق تتلف عشرات الهكتارات من الأراضي

شهدت ولاية البويرة يوم أمس وإلى غاية صبيحة اليوم الأربعاء، عدة حرائق تسببت في إتلاف عشرات الهكتارات.

واندلعت الحرائق باولاد خليل ببوكرام الذي اندلع يوم أمس على الساعة العاشرة صباحا و نصف وأخمد الحريق على الساعة التاسعة ليلا مخلفا إتلاف 6.5 هكتار من الغابة.

بالإضافة إلى حريق اولاد عيسى بعمر الذي اندلع يوم أمس على الساعة الثالثة مساءً، أخمد الحريق على الساعة العاشرة ليلا وخمسون دقيقة مخلفا اتلاف 15 هكتار من الغابة

كما اندلع حريق بقاص بقادرية يوم أمس على الساعة العاشرة صباحا وأخمد صبيحة اليوم على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة و عملية الحراسة متواصلة من طرف اعوان محافظة الغابات.