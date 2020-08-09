البويرة.. الحرائق تتلف 120 هكتار من الثروة الغابية خلال 4 أيام

شهدت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، عدة تدخلات، خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 أوت الجاري.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة نشرته على صفحتها بفايسبوك، تدخلت ذات المصالح وخلال نفس الفترة، في 10 حوادث خلفت 15 جريح.

وبخصوص الحرائق، تم تسجيل30 تدخل، منها 10 تدخلات في حرائق الغابات.

وخلفت هذه الحرائق اتلاف 120 هكتار غابة، و6 هكتارات أدغال، و20 هكتار حشائش جافة و7.5 هكتار حصيدة، و180 حزمة تبن و765 شجرة مثمرة.

كما تم تسجيل حريق مستودع، خلف احتراق 6000 دجاجة.

وسخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، الوحدات القريبة من مواقع الحرائق مع تدعيمها بالرتل المتنقل.

كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة، 228 عملية إجلاء صحي، منها حالتي وفاة و6 جرحى و97 نقل مريض.