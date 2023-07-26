البويرة: الحرائق تتلف 18.5 كلم من الخطوط الكهربائية وحرمان الآلاف من الزبائن

تسببت حرائق الغابات التي نشبت يوم الإثنين 24 جويلية 2023 على مستوى كل من مناطق زبربر، معلة، الأخضرية و جباحية. في إتلاف أكثر من 18 كلم من الخطوط الكهربائية الهوائية بين منخفضة ومتوسطة التوتر.

وكإجراءات وقائية وأمنية، إضطرت مديرية التوزيع البويرة لقطع التيار الكهربائي والغاز على 15 ألف منزل على مستوى سبع بلديات. من بينهم 3000 منزل تسببت الحرائق في إتلاف الشبكة الكهربائية الممونة لهم.

وفور إخماد النيران من طرف أعوان الحماية المدنية، تدخل أعواننا مدعمين بالمقاولات المؤسساتية المعتمدة لدى مديرية التوزيع البويرة. للقيام بالأشغال اللازمة المتمثلة في تحديد الأعطاب وإصلاحها و استخلاف الخطوط الكهربائية المتضررة بخطوط كهربائية جديدة.

وبذلك إرجاع التموين بالكهرباء لمساره الطبيعي، حيث بذلوا مجهودات كبيرة في ظروف صعبة جدا في ظل موجة الحر الشديدة. وكذلك كون أن المناطق المتضررة هي مناطق جبلية معروفة بتضاريسها الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق تسببت في خسائر للزبائن وللمديرية على حد سواء.