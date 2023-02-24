البويرة.. الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة
بقلم النهار أونلاين
اعلنت مصلحة الحماية المدنية لولاية البويرة، عن الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة، والذي وقع امسية اليوم.
وحسب بيان الحماية، فلقد تم تسجيل 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 75 سنة.
من بينهم 35 جريح، منهم 25 شخص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 76 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية..فيما تم نقل 10 جرحى قبل وصول الإسعافات.
ووقع هذا الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة .
وتمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين لمسافة 200 متر تحت الطريق.
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