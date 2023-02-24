البويرة.. الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة

اعلنت مصلحة الحماية المدنية لولاية البويرة، عن الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة، والذي وقع امسية اليوم.

وحسب بيان الحماية، فلقد تم تسجيل 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 75 سنة.

من بينهم 35 جريح، منهم 25 شخص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 76 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية..فيما تم نقل 10 جرحى قبل وصول الإسعافات.