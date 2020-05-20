البويرة: الحكم على مهاجمي أعوان مقاطعة الغابات لمشدالله 31 ماي

سينطق مجلس قضاء البويرة، بتاريخ 31 ماي، بالحكم على مهاجمي أعوان مقاطعة الغابات لمشدالله، بعد مثولهم 17 ماي الماضي.

وحسب بيان محافظة الغابات لولاية البويرة، اليوم الأربعاء، تعود وقائع القضية إلى يوم 4 ماي 2020 أين كان أعوان أقاليم المقاطعة في دورية عادية لمراقبة الأملاك الوطنية الغابية، بغابات أهل القصر والسبخة.

وقام الأعوان بمعاينة مخالفة، تتمثل في غرس أشجار الزيتون في الأملاك الغابية بدون رخصة.

وأثناء عودتهم لمقر العمل تعرضوا في الطريق إلى إعتداء لفضي من طرف ستة أشخاص معروفين.

وتم تقديم شكوى ضد المعتدين مباشرة من طرف ضابط الشرطة القضائية لدى وكيل الجمهورية.

وأمر وكيل الجمهورية بتقديم المتهمين وسماعهم ومحاكمتهم على الفور يوم 17 ماي 2020.