البويرة: الحماية المدنية تدعو أصحاب التخييم والمغامرات لحمل “الصافرات” للطوارئ

دعت الحماية المدنية لولاية البويرة، مساء الخميس، أصحاب التخييم والمغامرات لحمل “الصافرات” في حال الطوارئ.

وقالت في بيان لها، إن الكثير من الرحالة يستصغر بعض الأشياء البسيطة، ويظن انها دون فائدة أو ثانوية رغم إيجابيتها.

وأشارت أن هناك أمر مشاع ان المرشد هو الملزم بالصافرة، وهذا أمر خاطئ، بل ينبغي على الجميع ان تكون بحوزته.

وأكدت الحماية المدنية لولاية البويرة على أهمية صافرة النجاة، وضرورة ان تكون مصاحبة في جميع الرحلات.

وقالت إن الصافرة رخيصة الثمن وغير مكلفة بتاتا، كما انها خفيفة الوزن ويمكن دمجها مع المفاتيح او تعليقها على الرقبة.

كما تلعب دورا أساسيا في إرسال الاغاثة، وطلب العون من الآخرين اذا كان الشخص في مأزق أو تاه لانعدام الرؤية.

وأشارت أن النفخ في الصافرة لا يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، يكفي ان تنفخ لطلب النجاة او لإثارة انتباه الآخرين.

وأضافت أن صوت الصافرة يخرج مدويا ويمكن أن يسمع على مسافات بعيدة بعكس الصراخ الذي لن يسمعه احد.

وتابعت أن الصافرة تعمل بشكل جيد للغاية حتى لو لم يكن لدى الشخص المعني شبكة.

وأوردت أنها مكمل أساسي للهاتف المحمول أو وسائل الاتصال الأخرى ، والتي قد لا تعمل في كل مكان.