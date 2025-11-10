البويرة.. الدرك يوقف 8 باعة فوضويين للمأكولات على حواف الطريق السيار

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبويرة من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و56 سنة، لأجل ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.

ويأتي هذا في إطار محاربة الظواهر السلبية والجرائم التي ومن شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين والإخلال بالأمن والنظام العموميين لاسيما ظاهرة البيع الفوضوي على حواف الطريق السيار على مستوى إقليم ولاية البويرة.

وجاءت العملية بعد قيام وحدات السرية بعمليات مداهمة واسعة النطاق تستهدف الباعة الفوضويين لمختلف المأكولات والمواد الغدائية، المتواجدين على حواف الطريق السيار لغرض منعهم من مواصلة هذا النشاط المخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم لأجل ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، وحجز المأكولات والمواد الغدائية المعروضة للبيع بالإضافة إلى مركبة نفعية تستعمل في هذا النشاط.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.