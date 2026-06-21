البويرة.. السيطرة على حريق غابة في بوخلفون ببلدية بوكرام

تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة التامة على حريق اندلع بمنطقة بوخلفون ببلدية بوكرام في ولاية البويرة. عقب تدخلات ميدانية وجوية مكثفة.

وساهمت عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها ثلاث طائرات إطفاء من نوع AT-802 في إخماد البؤرة الرئيسية للحريق. والتي تمركزت في منطقة وعرة وصعبة الوصول عبر البر.

أما بخصوص الوضعية الحالية، فقد تم إخماد الحريق، فيما تواصل الفرق الميدانية عملياتها بعين المكان، مدعومة بالرتل المتنقل لولاية بومرداس. من أجل معالجة بقايا الجمر والدخان المتصاعد.

وتبقى عملية الحراسة متواصلة بالموقع تحسبًا لأي إعادة اشتعال محتملة. إلى غاية التأكد النهائي من استقرار الوضع بشكل كامل.