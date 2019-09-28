البويرة: العثور على جثة راعي غنم بالحجرة الزرقاء

عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة راعي بالحجرة الزرقاء بعد توفي بسكتة قلبية اثناء رعي الاغنام بالبويرة.

وحسب ذات المصالح فقد تم العثور الضحية في حدود الساعة 20:25 بالحجرة الزرقاء بذات الولاية.

ليتم نقل الضحية ب س 35سنة من جنس من قرية الضرابنية بلدية الحجرة الزرقاء دائرة برج اخريص.

هذا وقد غاب راعي الغنم طيلة اليوم لتعود الاغنام ادراجها قبل غروب الشمس.

في حين لم يظهر له اي اثر لتبدأ العائلة في رحلة البحث عنه.

حيث تم العثور عليه والاتصال بمصالح للحماية المدنية وتم نقل الجثة الى مستشفى سور الغزلان وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة