البويرة: العثور على جثتين بالطريق السيار “شرق- غرب”

عثرت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، على جثتين على مستوى الطريق السيّار “شرق- غرب” بالقادية والأخضرية ولاية البويرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم العثور على الجثة الأولى بين حاجزي الاسمنت بالطريق السيار شرق غرب الكاليتوس بلدية القادرية. حيث أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة.

أما الضحية الثانية فوجد على الأرض تحت جسر تاصلاحت بالطريق السيار “شرق غرب” بلدية الأخضرية. مضيفة أن الضحية مجهول الهوية. حيث تم تحويل الضحيتين من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخضرية.