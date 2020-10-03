البويرة: العثور على حيوان ضبع ميتا ببلدية الديرة

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة على حيوان ضبع ميتا، ببلدية ديرة بالمكان المسمى التراكة.

وشاركت مصالح الحماية المدنية ممثلة في وحدة القطاع ديرة في عملية دفن حيوان الضبع ببلدية ديرة بالمكان المسمى التراكة.

وحضر عملية دفن الضبع كل من مصالح الدرك الوطني ومحافظة الغابات ومصالح البلدية.

وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث تم حرق ودفن الجثة باستعمال مادة الجبر، وفقا للاجراءات الصحية المعمول بها.

تجدر الاشارة الى ان حيوان الضبع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وحيوان الضبع محمي قانونا وفقا للامر 05/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن حماية الحيوانات المحمية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

كما تترتب عقوبات قانونية عن القبض على هذه الحيوانات، او اجزاء منها وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.