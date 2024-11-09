البويرة.. العثور على 3 تائهين بتيكجدة

تمكن أعوان الحماية المدنية، من العثور على 3 أشخاص كانوا تائهين داخل غابة بمنطقة تيكجدة بلدية الأسنام دائرة بشلول ولاية البويرة.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 18سا25د من أجل البحث. على 03 أشخاص تائهين داخل غابة بمنطقة تيكجدة بلدية الأسنام دائرة بشلول.

حيث تم العثور عليهم على الساعة 19سا15د من طرف الحماية المدنية وهم بصحة جيدة.

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