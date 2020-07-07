البويرة: القبض على المشتبه في تورطهم بجريمة قتل محامية بعين بسام

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البويرة: القبض على المشتبه في تورطهم بجريمة قتل محامية بعين بسام
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت منظمة محامي البويرة، عن القبض على الأشخاص المشتبه في تورطهم بمقتل الأستاذة المتربصة طرافي ياسمين، أمس الإثنين.

وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم الثلاثاء: “بعد الاتصال بالهيئات الرسمية تبين أن وفاة الزميلة لم تكن طبيعية، بل كانت على إثر جريمة مدبرة من طرف أشخاص من نفس منطقتها”.

وأضاف البيان، أنه قد تم القبض على الأشخاص المذكورين، وهم حاليا قيد التحقيق من طرف الجهاز القضائي والذي أعطى اهتماما بالغا للملف، بناءا على التعليمات الصارمة الصادرة من النائب العام.

وعثرت مصالح الحماية المدنية بعين بسام في البويرة أمس الإثنين، على جثة الضحية والتي تبلغ من العمر 28 سنة، متوفية لأسباب مجهولة

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

بيان


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