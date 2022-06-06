البويرة.. القبض على شخص كان بصدد اشعال النار بمنطقة غابية

تم اليوم الإثنين، إلقاء القبض على شخص كان بصدد اشعال النار بمنطقة غابية بالمكان المسمى عين عثمان التابعة لبلدية عين الترك ولاية البويرة.

وحسب مصادر النهار، فإن المتهم في الأربعينات من العمر تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الدرك الوطني ومصالح حماية الغابات وسيتم تقديم غدا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة.

كما كللت سرعة تدخل اعوان مصالح الغابات من اخماد الحريق في ظرف وجيز من حماية أكثر من 200هكتار من الأراضي الفلاحية.