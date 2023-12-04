البويرة: القبض على مسبوق أطلق النار على الشرطة!

تمكنت شرطة البويرة نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف مسبوق قضائي، محل 16 أمر بالقبض لارتكابه عدة أفعال إجرامية خطيرة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قام المتهم بإطلاق عيارات نارية من مسدس ناري اتجاه قوات الشرطة، خلال تنفيذ أمر قضائي متعلق بعملية تفتيش لمسكنه الواقع ببلدية أهل القصر.

ويبلغ المشتبه فيه من العمر 44 سنة، وهو محل 16 أمر بالقبض لارتكابه عدة أفعال إجرامية خطيرة.

وحاول المتهم الفرار عبر سطح المنزل فور وصول قوات الشرطة، وأكثر من ذلك، قام بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري قبضي صوب أفراد الشرطة.

إلا أن يقظة عناصر الشرطة مكنت من تفادي إصابات في صفوفها والسيطرة على المشتبه فيه. واسترجاع السلاح الناري من عيار 09 ملم، ورخصة سياقة وبطاقة خدمات اجتماعية مزورتين.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، يوم أمس الأحد، عن محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال سلاح ناري (مسدس).

وكذا حمل سلاح ناري من الصنف الأول دون رخصة، التعدي والهجوم بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تنفيذ الأوامر القضائية.