البويرة.. المؤبد لشاب قتل صديقه بـ9 طعنات بعد مناوشات كلامية

أدانت محكمة الجنايات الإبتدائية بولاية البويرة، الشاب “ج.ع”، صاحب الـ24 سنة، بالمؤبد، بتهمة القتل العمدي، الذي ذهب ضحيته صديقه “م.ب”.

حيث تلقى الضحية، 9 طعنات من خنجر، صديقه كانت كافية لإزهاق روحه، جاء الحكم على الجاني تلبية لإتماس النيابة.

خلفية القضية حسب قرار الإحالة تعود إلى شهر أكتوبر 2018، حيث قصد الضحية المتهم وهو صديقه لسنوات عديدة قصد التحدث إليه بعد خلافات بينهما.

الضحية رياضي متخصص في رياضة كمال الأجسام و”مكاس” في الأسواق، وقد وقع خلاف بين الصديقين قبل يوم الجريمة.

وفي يوم الحادث قصد الضحية بيت المتهم بحي أولاد بوشيه، وبعد ملاسنات بينهما لم يجد المتهم من وسيلة ليشفي غليله سوى طعن صديقه بـ9 طعنات في مختلف الجسم.

حيث سقط الضحية وهو يردد الشهادتين حسب الشاهد الذي حمله إلى المستشفى، بعدها دخل في غيبوبة ولفظ أنفاسه بالمستشفى.

المتهم سلم نفسه بعد اقترافه للجريمة وتم سماعه من قبل الضبطية القضائية، حيث أنكر القصد الجنائي، وأنّه كان في حالة هيجان فقد على إثرها أعصابه وإعترف بالندم خلال مثوله أمام رئيس الجلسة نهار أمس، لكن القاضي واجهه بالمحاضر القضائية والتقرير الطبي لعملية التشريح.

دفاع المتهم ركزوا خلال مرافعتهم على ظروف التخفيف، كون الضحية صديق ولا توجد بينهما عداوة، وبعد المداولات سلطت المحكمة حكم المؤبد على المتهم، مع تعويض مادي ومعنوي لأسرة الضحية قدره 420 مليون سنتيم.