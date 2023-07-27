قناة النهار البويرة : الوالي يقف على مخلفات الحرائق ببلدية معالة بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2023 - 12:57 شارك غرِّد أرسل 32 0 البويرة : الوالي يقف على مخلفات الحرائق ببلدية معالة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zpw9I اقرأ أيضا تيسمسيلت / عائلة عبد القادر تناشد المحسنين مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 08 جويلية خنشلة : حفل زفاف أسطوري للشاب شمس الدين الكفيف قناة النهار 16 جويلية شاهد..كيف تم الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في وهران قناة النهار 17 جويلية موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل قناة النهار 07 جويلية البليدة: الأشجار المثمرة تعاني الجفاف لغياب السقي .. والفلاحون يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 10 جويلية شاهد.. كيف تدخلت طائرات الإطفاء والمروحيات لإخماد حرائق قرية اولاد قاسم بالأخضرية قناة النهار 24 جويلية غلیزان : مصطفى يناشد وزير الصحة و المحسنين مساعدته لتركيب رجل إصطناعية قناة النهار 22 جويلية من بينهم رعيتين مغربيتين .. توقيف 14 رعية أجنبية في قضية المتاجرة بالمخدرات قناة النهار 14 جويلية لقاء خاص مع عبد القادر سيكتور وحورية les yeux verts .. ترقّبوها أمسية اليوم قناة النهار 12 جويلية إقبال كبير من المواطنين على إقتناء تحف المرجان بالقالة قناة النهار 17 جويلية