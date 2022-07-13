البويرة.. انتشال جثة غريق من بركة مائية ببلدية بئر غبالو

انتشلت عناصر الحماية المدنية، جثة غريق يبلغ من العمر 13 سنة من بركة مائية بأولاد برزيق بلدية بئر غبالو في ولاية البويرة.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئراغبالو على الساعة 18سا34د من أجل انتشال غريق من بركة مائية بأولاد برزيق بلدية بئر غبالو.

ليتم انتشال الضحية من طرف اعوان الحماية المدنية على 19سا08د ، اين تم حويله إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى عين بسام.

وتعتبر هذه الحالة الاولى هذه السنة، وسجلت مصالح الحماية المدنية 3 حالات غرق الموسم الفارط.