البويرة.. اندلاع حريق بغابة صحاريج وتدخل عناصر الحماية لإطفائه 

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرةـ مساء اليوم، من أجل حريق بغابة صحاريج، حيث سخرت عدد كبير من الأعوان بمختلف الرتب.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم تسخير وسائل وحدات مشدالة ، اغبالو ، الوحدة الرئيسية و الرتل المتنقل وبتعداد 35 عون من مختلف الرتب بقيادة مدير الحماية المدنية بالنيابة.

كما تم الاستعانة بالوحدة الجوية للحماية المدنية في عملية الاطفاء.

ونظرا لأهمية الحريق و انتشاره تم تدعيم العملية بتعداد و عتاد المفرزة الجهوية للتدخل في حرائق الغابات و كذا بجميع الوحدات المجاورة أهل القصر ، بشلول ، مشدالة ، اغبالو كما ينتظر وصول دعم من الرتل المتنقل لولاية برج بوعريريج، فيما تبقى العملية متواصلة.

هذا وتنقل والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري الى مكان الحريق للامطئنان على الوضع الحريق لايشكل اي خطر على السكان كونه يتمركز في منطقة غابية.