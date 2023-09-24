البويرة.. اندلاع حريق بغابة صحاريج

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها مساء اليوم الأحد عن اندلاع حريق بغابة صحاريج بولاية البويرة.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تدخلت ثلاث وحدات لفرق الحماية المدنية، بمشاركة الرتل المتنقل لولاية البويرة، والمفرزة الجهوية المتواجدة بالولاية ذاتها.

كما تم تسخير طائرة من نوع BE200، وكذا طائرتين من نوع AT802 لأجل إخماد الحريق. يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.

هذا وتبقى عملية الاخماد متواصلة تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة بالنيابة.