البويرة.. انقاذ طفل من داخل بئر ببلدية سوق الخميس

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من اجل انقاذ طفل من داخل بئر بدون ماء ببلدية سوق الخميس.

وحسب بيان لذات المصالح، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 17سا34د، من اجل انقاذ طفل من داخل بئر بعمق 11 متر بدون ماء بقرية الرشايش بلدية ودائرة سوق الخميس.

حيث تمكنت من انقاذ الضحية وهو طفل يبلغ من العمر 5 سنوات له جروح في الفم والام في الرقبة والظهر.

ليتم إسعافه ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى عيادة سوق الخميس.