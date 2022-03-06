البويرة..انقاذ 7 اشخاص كانوا عالقين وسط الثلوج بمنطقة اسول الحدودية

تدخلت اسعافات المركز المتخصص ”grimp” للحماية المدنية تيكجدة، في حدود 14.34سا من أجل إنقاذ عائلة تتكون من7 افراد عالقين ب اسول الحدودية بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

والذين تتراوح اعمارهم ما بين 13 و56 سنة من بينهم طفلين، بسبب اشتداد العاصفة الثلجية عليهم.

ليتم الوصول اليهم وانقاذهم و العودة بهم إلى مركز الحماية المدنية والتكفل بهم .

وذلك بعد ان نال منهم التعب و كانوا في حالة متقدمة من البرودة.

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