البويرة..انقاذ 7 اشخاص كانوا عالقين وسط الثلوج بمنطقة اسول الحدودية
تدخلت اسعافات المركز المتخصص ”grimp” للحماية المدنية تيكجدة، في حدود 14.34سا من أجل إنقاذ عائلة تتكون من7 افراد عالقين ب اسول الحدودية بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.
والذين تتراوح اعمارهم ما بين 13 و56 سنة من بينهم طفلين، بسبب اشتداد العاصفة الثلجية عليهم.
ليتم الوصول اليهم وانقاذهم و العودة بهم إلى مركز الحماية المدنية والتكفل بهم .
وذلك بعد ان نال منهم التعب و كانوا في حالة متقدمة من البرودة.
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تسبب حادث مرور، بولاية البويرة. في وفاة شخص، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين.
وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد وقع صبيحة اليوم الجمعة حادث مرور. على الساعة 6 سا و40 دقيقة. وذلك على مستوى الطريق السريع في شطره الرابط بين بلدية سور الغزلان وولاية البويرة على مستوى المنطقة الصناعية واد البردي بالهاشمية إتجاه البويرة.
كما أضافت ذات الوحدات، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص و 12 جريح. كحصيلة أولية. وتعمل الحافلة على خط ” حاسي مسعود- تيزي وزو” ولحسن الحظ لم تكن تحمل العدد الكامل للركاب.
كما أن الأسباب الأولية للحادث هو الإنزلاق في الطريق السريع الرابط بين سور الغزلان والبويرة بسبب تهاطل الامطار هذا الصباح.
وسخرت مديرية الحماية المدنية لهذا الحادث 2 شاحنات تدخل و 5 سيارات اسعاف 2 سيارة اتصال 26 عون بمختلف الرتب على رأسهم مدير الحماية المدنية للولاية. و رئيس الوحدة الرئيسية، تم إسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى البويرة، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.
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