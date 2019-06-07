البويرة.. انقلاب سيارة يودي بحياة سيدة في سور الغزلان

قتلت صباح اليوم، سيدة واصيب زوجها بجروح في انقلاب سيارة من نوع “كيكيو” بسور الغزلان في البويرة

الحادث وقع على الساعة 11سا و 15 د، على مستوى الطريق الوطني رقم 08 ، بالمكان المسمى الطبابخة بلدية سور الغزلان.

الضحية الأولى “م.ع” من جنس ذكر 38 سنة متوفاة في عين المكان، الضحية الثانية “س.ح” من جنس ذكر 35 سنة متعدد الإصابات.

وتدخل اسعافات الوحدة الثانوية وسور الغزلان مدعمة بالمركز المتقدم سور الغزلان، حيث، نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان.

فيما قتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادثة.