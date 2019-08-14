 البويرة : انهاء مهام رئيس الدائرة بالنيابة ومدير وحدة الجزائرية للمياه

تم مساء اليوم انهاء مهام رئيس الدائرة بالنيابة ومدير وحدة الجزائرية للمياه عقب ازمة المياه بالاخضرية وغلق الطريق السيار.

وفي هذا الشأن حلت لجنة ولائية خاصة يترأسها الأمين العام لولاية البويرة والمفتش العام وكذا عدد من المسؤولين الولائيين، الأربعاء.

حيث اجتمعوا بممثلي المجتمع المدني لدائرة الأخضرية بمقر الدائرة قصد الاستماع لمشاكلهم.

وعلى رأسها مشكل التذبذب في التزود بالمياه في الفترة الاخيرة ، الذي دفع بهم الثلاثاء إلى غلق الطريق السيار شرق غرب وشل الحركة السير.

أين طمأن رئيس اللجنة المواطنين باتخاذ إجراءات استعجالية لإنهاء المشكل مع معاقبة المتقاعسين من المسؤولين المحليين.

واستهل الأمين العام لولاية البويرة الاجتماع، بالإقرار بتقاعس بعض المسؤولين المحليين لدائرة وبلدية الأخضرية، وغيابهم عن مناصبهم.

رغم ما كانت المنطقة تعانيه من اضطراب وغليان بسبب تذبذب توزيع الماء الشروب لاسيما أيام العيد.

وكذلك مشكل النفايات التي اصبح ديكور يميز يوميات المواطنين ، حيث كشف انه ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حق كل من رئيس دائرة القادرية.

الذي تم تعيينه على رأس دائرة الأخضرية بالنيابة ابتداء من 11 أوت الجاري، إلا أنه لم يلتحق بمنصبه.

وهو الاقتراح الذي قدم إلى وزارة الداخلية قصد توقيفه عن مهامه عبر قرار رسمي.

هذا إضافة إلى توقيف المدير المحلي للجزائرية للمياه بالأخضرية، عن مهامه بعد شكاوى عديدة من المواطنين.

وغلق مقر وحدة الاخضرية وهذا ما وقفت عليه كاميرا النهار امس الثلاثاء.