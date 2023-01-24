البويرة.. تحرير 4 سيارات كانت عالقة وسط الثلوج بمنطقة تيكجدة

سجلت اسعافات المركز المتخصص grimp تيكجدة الحماية المدنية، امسية اليوم، تدخلها لأجل مساعدة 4 سيارات عالقة وسط الثلوج في الطريق الوطني رقم33تيكجدة اتجاه البويرة نتيجة تساقط كثيف للثلوج.

ويوجد بالسيارات الاربعة عائلات ينحدرون من الجزائر ،سطيف ،المسيلة والبويرة، حيث تم

مساعدتهم للوصول إلى غاية تيكجدة 2.

هذا رغم الحملة التحسيسية التي قامت بها مصالح الحماية المدنية، على مستوى منطقة تيكجدة هذا اليوم و حث المواطنين على ضرورة اخذ الحيطة والحذر.