البويرة.. تحرير 7 سيارات عالقة بتيكجدة على متنها 27 شخصا

تسببت الثلوج والأمطار المتساقطة، اليوم الجمعة، في غلق عدد من الطرقات وتسببت في حوادث. وحسب مصالح الحماية المدنية تم تحرير 7 سيارات عالقة بالطريق الوطني رقم 33 بتيكجدة في البويرة على متنها 27 شخص.

كما سجّلت ولاية الطارف صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 44 في شطره الرابط بين مشتتي كبودة والفيض ببلدية بن مهيدي بسبب ارتفاع منسوب المياه.

بينما في ولاية خنشلة، الطريق الولائي رقم 172 في شطره الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة مغلق. بالضبط على مستوى بلدية بوحمامة بسبب تراكم الثلوج.