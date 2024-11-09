البويرة.. تحويل حركة المرور على مستوى الأخضرية

أعلنت مصالح الدرك الوطني اليوم السبت، عن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية بولاية البويرة، تفاديا للازدحام المروري الناتج عن حادث مرور.

وأوضحت المصالح عبر صفحة “طريقي” “نعلم مستعملي الطريق السيّار شرق غرب القادمين من ولاية البويرة. اتجاه الجزائر أنه تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية. تفاديا للازدحام المروري الناتج عن الحادث” .

يشار أن الطريق السيّار شرق غرب بالضبط على مستوى منطقة أولاد والي بلدية الاربعطاش اتجاه الجزائر. شهد وقوع حادث مرور صبيحة اليوم.

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