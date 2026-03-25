البويرة.. تحويل مؤقت لحركة الوزن الثقيل بالطريق السيار أ2

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة عن تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار أ2، تحسبًا لانطلاق أشغال إصلاح فواصل جسر ذراع لعطش على مستوى النقطة الكيلومترية 108+606 باتجاه الجزائر.

وحسب بيان لمديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، سيتم تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل بالطريق السيار أ2 - اتجاه الجزائر، ابتداءً من محول البويرة شرق (الصوندا)، عبر الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة البويرة، ثم الطريق الوطني رقم 05، إلى غاية مدخل الطريق السيار بمنطقة الكاليتوس ببلدية قادرية.

وسيتم إعلام مستعملي الطريق بتاريخ عملية التحويل لاحقًا، مع دعوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واحترام إشارات المرور لضمان تنقل المركبات في أحسن الظروف إلى غاية انتهاء الأشغال.