البويرة: تدشين عدة وحدات إنتاج

قام والي ولاية البويرة، بمعية الوفد المرافق له بوضع حجر الأساس لانجاز 300/20 مسكن عمومي ايجاري. كما اسديت التعليمات لانجاز المشروع في آجال 12 شهر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين الملعب البلدي الشهيد هلال محمد بواد البردي مركز.

وبالمنطقة الصناعية أشرف السيد الوالي على تدشين وحدة انتاج مختلف الاسمدة لشركة اڨريكوم. بطاقة انتاج تقدر ب25 الف طن سنويا ويمكن من استحداث 40 منصب عمل مباشر.

كما تم تدشين من وحدة انتاج الأسمدة الصلبة فرع من المجتمع الصناعي “اسميدال”. بطاقة انتاج تقدر ب 60 الف طن سنويا ويوفر 29 منصب عمل.

وتم وحدة انتاج القرانيت والرخام عين الدالية، بطاقة انتاج 2450 متر مربع من الرخام. و 1000متر مربع من القرانيت يوميا ويوفر 77 منصب عمل.

وتدشين مجمع صناعي لمختلف المنتوجات بنو مسعود، بطاقة انتاج تقدر بـ 7300 طن سنويا ما يوفر 80 منصب عمل دائم.