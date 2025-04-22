البويرة: تدشين مركز الإمتياز للنسيج والجلود بعين بسام

أشرف كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، ووزير الصناعة، سيفي غريب، على تدشين مركز الامتياز للنسيج والجلود “المجاهد ميسوم عيسى” ببلدية عين بسام، في البويرة.

وتُرسخ هذه الخطوة الجديدة، التوجه نحو تطوير التكوين المهني المتخصص في الشعب الصناعية الواعدة.

ويأتي هذا المركز النوعي استجابة لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين في قطاعي النسيج والجلود. حيث يوفر برامج تكوين نظرية وتطبيقية عالية المستوى.

كما يُشرف المركز، على إعداد نخبة من المكونين والخبراء، ضمن مجلس توجيه بيداغوجي يضم ممثلين عن القطاع الصناعي. ما يعزز التناسق بين التكوين واحتياجات السوق.

ويُعد هذا المركز جزءاً من شبكة مراكز الامتياز التي تعمل وزارة التكوين على إنشائها بالشراكة مع وزارة الصناعة.

ويأتي هذا، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى دعم النسيج الصناعي الوطني. وتمكين الشباب من اكتساب مهارات حقيقية تعزز فرصهم في الاندماج.

إنطلاق أول دورة تكوينية بالمركز هذا العام

هذا وستنطلق أول دورة تكوينية خلال أكتوبر 2025 كمرحلة أولى في التخصصات التالية:

الشعبة الأولى: النسيج والألبسة، مستوى شهادة تقني سامي “مستوى 5″، تخصص تصميم الأزياء.

الشعبة الثانية: الصناعة الجلدية، في تخصص التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية.

ووجه وزير الصناعة بهذا الخصوص على ضرورة أن تكون عملية التكوين بشكل متكامل. تجمع بين النظري والتطبيقي لتزويد المتربصين بالكفاءات اللازمة التي تلبي احتياجات المؤسسات الصناعية.

كما أكّد على ضرورة اعتماد مناهج تكوين مبتكرة، تستجيب فعليًا لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين. بما يسمح بفتح آفاق واسعة أمام المتربصين للاندماج المهني والمساهمة في تطوير النشاط الصناعي.

وفي إطار تثمين الكفاءات الوطنية، وجّه وزير الصناعة نداءً إلى المتقاعدين من ذوي الخبرة في قطاع الصناعة وتحديدا شعبة النسيج والجلود للانخراط في هذا المسار. من خلال المساهمة في تكوين الشباب ونقل المعارف والخبرات داخل الورشات والمصانع. والمشاركة كأساتذة مكوّنين على مستوى المركز.