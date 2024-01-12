البويرة: تدشين مطعم نصف داخلي ووضع حجر الأساس لانجاز مركب رياضي جواري

أشرف والي البويرة، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، على تدشين مطعم نصف داخلي بمتوسطة المجاهد “عكوش أحمد” بقرية مركالة.

كما وضع حجر الأساس لانجاز مركب رياضي جواري بتاغزوت.

كما أشرف صبيحة اليوم والي الولاية عبد الكريم لعموري بمعية كمال بوستة، رئيس المجلس الشعبي الولائي. على الافتتاح الرسمي للاحتفالات الخاصة بيناير بكل من بلديتي تاغزوت والشرفة.

وكانت المحطة الأولى قرية تسالة بلدية تاغزوت، هذه المنطقة التي عرفت بطابعها الخاص والمتميز. في إحياء رأس السنة الامازيغية ‘يناير،. حيث تم تنظيم حملة تشجير بالمنطقة. إضافة إلى زيارة معرض وطني للصناعة التقليدية والكتاب الأمازيغي. الألبسة والحلي التقليدية والأكلات التقليدية والذي يعكس عادات وتقاليد المنطقة.

كما تمت زيارة متحف ومنبع القرية، والاشراف على التوقيع على جدارية.

ليتم بعد ذلك حضور درس وخطبتي الجمعة بمسجد “أبي بكر الصديق” بقرية تسالة.