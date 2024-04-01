البويرة: تدعيم 14 بلدية بالماء الشروب من سد تيلسديت

أشرف وزير الري طه دربال، بالبويرة على وضع حيز الخدمة لنظام تدعيم 14 بلدية بالماء الشروب انطلاقا من سد تيلسديت.

وحسب بيان للوزارة، هذه البلديات كانت تمون أساسا من سد كدية اسردون، حيث سيدعم ويحسن هذا المشروع الهام والحيوي فترات التوزيع بالماء الشروب ، و يحد من التذبذبات التي تم تسجيلها سابقا، و بالأخص مع الارتفاع النسبي في منسوب سد تيلسديت، جراء التساقطات المطرية الأخيرة.

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