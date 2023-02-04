البويرة..ترحيل قاطني عمارة آيلة للإنهيار بالأخضرية الى سكنات لائقة

تم، عشية اليوم السبت، ترحيل قاطني عمارة ايلة للسقوط بشارع الأخوة مدور ببلدية الاخضرية الى سكنات لائقة.

وجاءت عملية الترحيل تنفيذا لتعليمات والي الولاية خلال زيارته التفقدية لهذه العمارة عشية امس الجمعة.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية البويرة على “فايسبوك”، سيتم الشروع في عملية هدم العمارة إبتداءا من صبيحة الغد حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي نفس السياق أمر الوالي بتخصيص الأرضية فضاء ترفيهي للشباب.