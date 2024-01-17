البويرة: ترحيل 16 عائلة ببلدية سور الغزلان

قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة وبالتنسيق مع مصالح الجماعات المحلية بترحيل 16 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة بمزرعة محمد امزيان ببلدية سور الغزلان الى سكنات لائقة.

العملية تمت في إطار سياسة الدولة الجزائرية الرامية الى القضاء على السكن الهش وتحت اشراف والي ولاية البويرة،

وسخرت لهذه العملية كل الإمكانيات المادية و البشرية لانجاحها و جرت في ظروف جيدة وسط فرحة العائلات المستفيدة العملية تتعبر 15 منذ شهر نوفمبر 2022 في القضاء على السكنات الهشة.

للاشارة، فإن النهار كانت قد نقلت في وقت سابق انشغالات سكان المزرعة خاصة عمي لخضر الشيخ المقعد الذي عان لسنوات