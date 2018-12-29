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البويرة تستفيد من 3000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ

أخبار الجزائر
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البويرة تستفيد من 3000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ
بقلم نويس عبد الجلال

كشف اليوم السبت، والي البويرة، مصطفى ليماني، أن الولاية إستفادت مؤخرا من برنامج جديد بـ 3000 وحدة سكنية من مختلف  الصيغ.

وأوضح الوالي في تصريح للصحافة أن الولاية إستفادت من برنامج جديد يضم 3000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وسنتمكن بفضله من الإستجابة لمختلف الطلبات المرفوعة في هذا المجال.

وإغتنم الوالي هذه الفرصة ليطمئن المحتجين المقصيين من قوائم الإستفادة من السكنات بمراجعة جميع الطلبات والطعون الخاصة بالسكن.

وكان الخميس الماضي قد إحتج العشرات من المواطنين في بلدية عين بسام بعدم إنتظام قبول الملفات وتوزيع سكنات ترقوية مدعمة.

كما دعا المتظاهرون سلطات الولاية للتدخل لإيجاد حلول لهذه المسألة.


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