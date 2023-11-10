البويرة.. تسجيل 6 حالات تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون

تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 18سا35د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي سنوسي علي بلدية عين بسام ولاية البويرة.

وخلف الحادث تسمم 6 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين سنتين و 45 سنة تم اسعافهم من طرف الحماية المدنية.

ليرتفع العدد الاجمالي لحالات التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون منذ بداية موسم البرد إلى9 حالات فيما لم تسجل اي حالة وفاة إلى حد اللحظة.

هذا وتواصل مصالح الحماية المدنية عمليات التحسيس من خطر الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز احادي اكسيد الكربون منذ 29 أكتوبر.