البويرة.. تسمم إمرأة بغاز أحادي أكسيد الكربون بسور الغزلان

تدخلت مصالح الحماية المدنية في ولاية البويرة، اليوم، من اجل حادث تسمم إمرأة بغاز احادي اكسيد الكربون ببلدية سور الغزلان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 17سا39دـ من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من فرن الطهي ” الطابونة” داخل الحمام بحي الذراع لحمر بلدية سور الغزلان.

وخلف الحادث تسمم إمراة تبلغ من العمر 29سنة، اين تم اسعافها ونقلها إلى مستشفى سور الغزلان.