البويرة.. تسمم عشرينية بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيبت امرأة باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى قرية مركانة، ببلدية تاغزوت بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى قرية مركانة، ببلدية تاغزوت و دائرة الحيزر.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم امرأة تبلغ من العمر 20 سنة، لها صعوبة في التنفس تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

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