البويرة.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي حزامة بلدية الاخضرية بولاية البويرة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 02سا30د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة ، بحي حزامة بلدية ودائرة الاخضرية.

حيث خلف الحادث تسمم 4 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 7سنوات إلى 43 سنة لهم دوخة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى الأخضرية.

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