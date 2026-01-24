إعــــلانات
أخبار الجزائر

البويرة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

بقلم عايدة.ع
البويرة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • 86
  • 0

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، صباح اليوم السبت، من انقاذ 5 أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي رأس البويرة بلدية البويرة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن اسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت على الساعة 05سا 56د. من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي رأس البويرة بلدية البويرة.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 49 سنة و15 سنة. لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و إجلاؤهم نحو مستشفى البويرة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/MrGEf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer