البويرة.. تسمم 5 أشخاص بغاز احادي اكسيد الكربون  بعين الترك

تعرض 5 أشخاص للتسمم، اليوم الأربعاء، بغاز احادي اكسيد الكربون بقرية النسيس بلدية عين الترك بولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 17سا40د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من انبوب صرف الغازات المحروقة الخاص بالمدفاة بقرية النسيس بلدية عين الترك.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، تسمم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و44 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى البويرة من طرف عناصر الحماية المدنية.