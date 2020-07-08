البويرة: تشييع جثمان المحامية ياسمين طرافي والتحقيقات مستمرة لكشف لغز الجريمة

ووري الثرى في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء جثمان المحامية المتربصة طرافي ياسمين التي تعرضت لإعتداء من طرف مجهولين رفقة شخص آخر بعد العثور عليهما داخل سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 18 الرابط بين عين بسام وبئر غبالو غرب البويرة حيث تعكف المصالح المختصة على فك لغز الجريمة.

في حين كان قد أصدرت أمس نيابة الجمهورية لدى محكمة عين بسام بيانا تشير فيه إلى مباشرة التحقيقات من طرف الضبطية القضائية بمجرد إخطارها عن واقعة العثور على جثة المحامية طرافي ياسمين رفقة شخص آخر كان في حالة حرجة داخل سيارة مركونة بالطريق الوطني رقم 18 بين عين بسام وبير اغبالو

حيث مكنت التحريات الأولية حسب البيان من توقيف 3 أشخاص في وقت وجيز مشكوك في ضلوعهم في الواقعة ومباشرة التحقيق معهم فيما أخضعت جثة المحامية للتشريح بالطب الشرعي قصد معرفة أسباب الوفاة .

ولا يزال المحققون يعكفون على فك لغز الجريمة في انتظار تحسن حالة الشخص المصاب الذي كان رفقة الضحية بالسيارة كي يتسنى استجوابه حيث يعتبر الحلقة الأهم في التحقيق لما سيقدمه من أقوال وكشف خيوط الواقعة التي تبقى مفتوحة على عدة فرضيات فيما استبعد العديد من المتتبعين فرضية ارتباطها بمهنة الضحية التي كانت متربصة ولم يمض على أدائها اليمين القانونية سوى 3 أشهر فقط

في حين طالبت عائلة الضحية التي كانت قد زراتها امس كاميرا النهار وهي تحت هول الصدمة بالقصاص واستبيان حق ابتنهم التي راحت غدرا في عز شبابها

وكان قد نشر رئيسة الجمهورية امس في تغريدة على التويتر عزى فيها عائلة الفقيدة واسرة المحاماة

كما بعث اليوم وزير العدل بدوره ببرقية تعزية لاسرة الضحية وكذا اسرة العدالة الجزائرية في فقدان زميلتهم المرحومة ياسمين طرافي.