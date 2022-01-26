البويرة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج الأقراص المهلوسة بالأخضرية

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأخضرية ولاية البويرة من تفكيك مجموعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بحر الأسبوع الماضي. وذلك بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات تفيد بترويج أحد المتهمين للمهلوسات العقلية وسط مدينة الأخضرية. حيث تم مداهمة منزل المشتبه فيه. ليتم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل المنزل، وكذا كمية اخرى داخل السيارة المحجوزة من نوع فولسفاكن.

كما قامت ذات المصالح، بتوسيع عملية البحث والتحري ليتم إلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة. أين تمكنت مصالح الأمن من توقيف اربعة اشخاص وحجز اكثر من 1141 قرص من نوع ريفوتريل. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، قدر بنحو 5500 ارورو فئة 100 اورو. وكذا مبلغ 3600 اورو فئة 200 اورو. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع سيارة سياحية وحجز كمية المؤثرات العقلية.

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